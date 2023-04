Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer am Wochenende singende und musizierende Jugendliche in Kusel entdeckt hat, kann bald online sehen, was da geschah: Die Mitglieder des deutsch-amerikanischen Chorprojektes AlBaSoTe-SoCho haben ein Video aufgenommen.

In der Fußgängerzone und an der ehemaligen Musikschule im Haselrech wurde am Samstag und Sonntag gesungen, musiziert und gefilmt: Ein Musikvideo hat das deutsch-amerikanische Chorprojekt AlBaSoTe-SoCho