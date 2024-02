16 Teams streiten unter anderem um Startplätze für das Bundesfinale in Berlin.

Die Realschule Plus Lauterecken/Wolfstein richtet am Donnerstag, 29. Februar, in der Wolfsteiner Schulturnhalle den Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen aus. Mit dem Gastgeber und dem Siebenpfeiffer-Gymnasium gehen zwei Mannschaften aus dem Kreis Kusel an den Start.

„Jugend trainiert für Olympia“ gilt als der weltgrößte Schulsportwettbewerb mit 800.000 Schülern in 17 olympischen Sportarten. Die Realschule Plus Lauterecken/Wolfstein veranstaltet in der Wolfsteiner Schulsporthalle nun schon zum fünften Male den Landesentscheid im Mannschaftswettbewerb des Mädchenturnens, bei dem es zum Teil auch um den Einzug in den Bundesentscheid in Berlin geht. Bei diesem Mannschaftswettbewerb handelt es sich um einen Gerätevierkampf. Die Schülerinnen zeigen in vier Wettkampfklassen ihre Übungen an den Geräten Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren. Der Gastgeber stellt in der Wettkampfklasse III/2 eine Mannschaft. Das Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium hatte sich als Sieger des Regionalentscheids für die Titelkämpfe in der Wettkampfklasse II qualifiziert. In Wolfstein nehmen insgesamt 16 Mannschaften aus ganz Rheinland-Pfalz an den Titelkämpfen teil. Das Einturnen beginnt um 9.30 Uhr, die Wettkämpfe dann eine Stunde später.