Mit einer Überraschungsperformance will die Künstlerin Judith Boy am kommenden Sonntag die aktuelle Doppel-Ausstellung „Künstler im Kontrast“ in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg beenden. Es handele sich um eine Tanz-Performance, die inspiriert ist von den Vulkanwelten, in der ihre Kunst entsteht, informiert die Künstlerin aus Körborn, die vor allem in Sizilien arbeitet.

Beginn der Finissage ist am 22. Januar um 15 Uhr. Zugleich sind nochmals die ausgestellten Arbeiten von Günter Baus und Judith Boy zu sehen. Die Künstlerin spricht von einer „abstrakten Magie“, die sie mit ihren Werken vermitteln wolle. Boy zufolge ergänzen sich beide Künstlerpositionen, obwohl sie in ihrer Symbolik völlig verschieden seien.