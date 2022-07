Die Foyers zweier Kreissparkassen-Filialen dienen in den kommenden Wochen als Ausstellungshallen. Die Körboner Künstlerin Judith Boy präsentiert ihre Werke in Altenglan, Günter Krämer aus Konken seine Gemälde, Skulpturen und Deko-Stücke in Kusel.

Boy stellt in der Altenglaner Kreissparkassen-Zweigstelle seit Montag zehn Bilder unter dem Titel „Encantado II“ (Entzückung) aus. Es handelt sich dabei um die Fortführung einer Schau, die ihren Anfang in der Kaiserslauterer Pfalzbibliothek hatte und zugleich Teil des mehr als einhundert Bilder umfassenden Projektes „Vertreibung vom Paradies“ ist. Die Künstlerin betont, Menschen sollen dazu inspiriert werden, ihr eigenes Paradies zu finden.

Künstler in ihrer Familie und ein Modedesign-Studium inspirierten Boy dazu, sich beruflich der Kunst zu widmen. Seit einigen Jahren lebt sie auch in Italien, in Venedig und Palermo. Zu ihren Werken gehören Installationen von Kleiderkunst-Objekten, Malerei, Wandmalerei, Wandbehänge sowie Kostümbilder. In der Malerei arbeitet sie vorwiegend mit Kohle, Pastell, Acryl und Metall. Folien und Textil finden ebenfalls Verwendung. Ihre Werke sind in Altenglan bis zum 22. August zu sehen, dann wird die Ausstellung in den Zweigstellen Glan-Münchweiler (bis 16. September) und Waldmohr (bis 18. Oktober) fortgesetzt.

Vom Ingenieur zum Künstler

Nur einige Kilometer weiter, in der Zentrale der Kreissparkasse in Kusel hat Günter Crämer die Kundenhalle in ein kleines Museum verwandelt. Besucher können dort die Gemälde, Skulpturen und Dekorationsstücke des Künstlers bewundern, der seit einigen Jahren in Konken die Galerie „Strandgut“ führt. Crämer war viele Jahre als Maschinenbau-Ingenieur in der Entwicklungsabteilung im Rüsselsheimer Opel-Werk tätig. Als er vor mehreren Jahren einen ausgedienten Bauernhof als Altersruhesitz suchte, wurde er in der Westpfalz fündig. Zur Kunst kam Krämer, der dem Kuseler Kunstkreis angehört, in den 90er Jahren. Damals absolvierte er einen zweijährigen Malkurs bei Kunstpreisträgerin Inge Besgen. Einen seiner Schwerpunkte legt Crämer auf die abstrakte Malerei.