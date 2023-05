Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die evangelische Stadtkirche in Kusel wird in den kommenden Wochen zur modernen Kunsthalle. Am Freitag, 9. Juli, eröffnet Judith Boy dort ihre Kunstinstallation unter dem Motto „Vertreibung aus dem Paradies“ mit einer Live-Vorstellung, Musik und Texten.

Ihre Bilder sind zum Teil abstrakt, aber auch Gegenständliches ist dabei, wie etwa ein Gemälde mit dem Titel „Adam und Eva“. Judith Boy beschreibt ihre Kunst als leichte und mystisch