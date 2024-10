Unter dem Motto „Past Meets Present“ setzte das Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel am Samstagabend seine Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen mit einem besonderen Konzert fort. In der Fritz-Wunderlich-Halle präsentierten sowohl ehemalige als auch aktuelle Schüler des Gymnasiums ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Die etwa 150 Gäste erlebten einen eindrucksvollen Abend. Karin Küfer, Leiterin der gymnasialen Oberstufe, berichtete, dass ursprünglich nur ein Solo-Auftritt der Pianistin und ehemaligen Schülerin Sonia Achkar geplant gewesen war. Auf Vorschlag von Achkar sei das Programm jedoch erweitert worden, um weiteren ehemaligen und aktuellen Schülern eine Bühne zu bieten. Den Auftakt machte die Bläserklasse 6b unter der Leitung von Luisa Ultes mit den Stücken „Latin Fire“ und „Star Wars“. Küfer betonte, wie beeindruckend es sei, „was man in einem Jahr alles lernen kann“. Im Anschluss folgten klassische Darbietungen. Sonia Koch spielte als Solistin an der Harfe ein Stück von Marcel Tournier, bevor sie als Flötistin gemeinsam mit Sonia Achkar am Klavier Werke von Mel Bonis und Eduard Elgar spielte. Danach beeindruckte Schlagzeuger Achim Seyler das Publikum mit zwei Stücken auf dem Vibrafon. Der erste Teil des Abends endete mit dem John-Lennon-Lied „Imagine“, vorgetragen vom Gesangsensemble MSS 13 der Klasse 10b, begleitet von Achkar am Klavier. Im zweiten Teil des Konzerts stand Pianistin Sonia Achkar im Mittelpunkt. Sie spielte Werke von Eric Satie, Maurice Ravel und Frederic Chopin und fesselte die Zuhörer mit ihrem virtuosen Spiel. Zum Abschluss des Abends trat erneut das Gesangsensemble MSS 13 auf und sang das Lied „We are the World“ von Roger Emerson.