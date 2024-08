Seit zehn Jahren gibt es alle Angebote der Diakonie in Kusel unter einem Dach. Das wird am Freitag, 30. August, ab 10 Uhr mit einer Andacht an der Marktstraße 31 gefeiert. Die Betreiber möchten auf ihre Arbeit aufmerksam machen, die an Bedeutung zugenommen habe.

Das historische Gebäude, das der Stadt gehört, wurde vor zehn Jahren für gut eine Million Euro saniert. Zuvor waren die Angebote der Diakonie an verschiedenen Standorten verteilt gewesen, doch seit zehn Jahren sind sie in dem Gebäude auf zwei Stockwerken zu finden: Sozial- und Lebensberatung, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie zum Thema Sucht. Für viele Menschen, die nicht nur Hilfe bei einem Problem suchen, bedeute dies wesentlich kürzere Wege, erläutert Sozialarbeiterin Petra Kehl. Sie könnten direkt in andere Beratungsbereiche begleitet.

Ein Schwerpunkt dabei sei die Sozial- und Lebensberatung, in der Kehl mit Kollegin Katja Wittke 2023 rund 230 Klienten betreut habe. In der Schwangerenberatung wurden im Jahr 2023 86 und in der Schwangerschaftskonfliktberatungen 39 Frauen begleitet.

Einsamkeit wird zu immer größerem Problem

Nina Röttele, Anja Nassiri und Heidi Leonhardt helfen bei Mutter-/Vater-Kind-Kuren und Kuren für pflegende Angehörige; 30 Personen baten um Beratung. Ein weiterer Bereich ist die Suchtberatung, in der Berater Rigo Schmitt 150 Klienten zählte. Etwas weniger frequentiert waren Glücksspielsucht und Mediensucht. Beraterin Naomi Afeworki zählte in diesem Bereich 30 Klienten. Die meisten Probleme sind bei der Diakonie laut Kehl allerdings familiärer Art. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Kehl, Martina Antes-Lauder und Annette Jurgutat habe im vergangenen Jahr in 300 Fällen helfen können. Außerdem arbeitet Stefanie Mugica in der Verwaltung mit. Leiter des Hauses ist Markus Carbon.

Insgesamt seien die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen, berichtet Kehl. 2015 habe es einen starken Anstieg durch die Flüchtlingsbewegung gegeben. Zugenommen haben auch Schwangerschaftskonfliktberatungen; in den vergangenen fünf Jahren hätten sich diese fast verdoppelt. Die Arbeit im Haus der Diakonie sei zuletzt von Corona geprägt gewesen. Beratungen fanden teilweise nicht mehr persönlich statt und wurden telefonisch, per Video und E-Mail organisiert. „Einsamkeit war vor allem bei älteren und jugendlichen Klienten spürbar“, sagt sie. Generell registriert Kehl immer mehr ältere, einsame Menschen. Neue Aufgaben hätten die Diakonie auch mit den Flüchtlingen – unter anderen aus der Ukraine – erreicht. Dabei seien die Mitarbeiter mit Sprachbarrieren, Traumatisierungen und kulturellen Schwierigkeiten konfrontiert, schilderte Kehl.

Diakonie betreibt Kinderkleiderladen

Ohne die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Netzwerkpartnern wäre die Arbeit der Diakonie in dieser Form kaum möglich, sagt die Sozialarbeiterin. Allerdings geschehe dies nur unter Zustimmung der Klienten, denn die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.

Auch Selbsthilfegruppen zum Thema Sucht für Betroffene und Angehörige werden im Haus der Diakonie angeboten. Zusammen mit dem Verein „Startpaten Kusel“ wird ein Kinderkleiderladen in der Hintergasse betrieben. Für Kinder aus sozial belasteten Familien bietet die „Gruppe Krümelmonster“ einen Treffpunkt an. Auch sportlich engagiert sich die Diakonie: Unter dem Motto „Runter von der Couch“ wird ein offener Treff zum Plaudern und Spazierengehen in Kooperation mit „Laufsport Athlon“ angeboten.

Das Haus der Diakonie ist telefonisch unter 06381 422900 erreichbar. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.