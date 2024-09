Die evangelische Kirche in Herschweiler-Pettersheim feiert am Sonntag, 8. September, ihr 70. Jubiläum. Um 10 Uhr beginnt der Fest-Gottesdienst, gefolgt von einem Sektempfang. Eine bunte und vielfältige Bilderausstellung zeigt das Gemeindeleben und die Geschichte des Kirchengebäudes über die zurückliegenden sieben Jahrzehnte. Die Ausstellung kann bis zum 15. September in der offenen Kirche besichtigt werden. Sie bietet einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der Kirche und des Gemeindelebens.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wünschten sich viele Bürger in Herschweiler-Pettersheim eine eigene Kirche. Im Jahr 1898 wurde ein Kirchbauverein gegründet, um die Planung zu beginnen. Bis Anfang der 1950er Jahre dauerte es, ehe es unter den Bürgermeistern Albert Hollinger und August Karst neue Bestrebungen gab, einen neuen Kirchbauverein zu gründen.

Der Traum der Kirchweihe wurde am 10. Oktober 1954 Realität. An diesem Tag wurde die Kirche im Dorf eingeweiht. Oberkirchenrat Ebrecht, der spätere Kirchenpräsident, hielt die Festpredigt und erwähnte verwies auf die Baukosten in Höhe von 138.231 Mark. Die Einweihung der Kirche war ein bedeutendes Ereignis für die Gemeinde, die lange auf dieses Ziel hingearbeitet hatte.