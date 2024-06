Aus Stoffen wurde Kleidung. Wie sich das Geschäft von Familie Bischoff in mittlerweile 75 Jahren veränderte und warum nach wie vor viele Kunden aus dem Saarland anreisen.

Es war jedes Mal ein Ereignis, wenn Herrmann Bischoff ins Dorf kam. Das Nebenzimmer in der Dorfwirtschaft war für einen Tag gemietet, und die überwiegend weiblichen Dorfbewohner warteten gespannt, ob er in seinem Musterbuch dieses Mal wieder neue Stoffe dabeihaben würde. Es war erst wenige Jahre her, seit der Krieg zu Ende war. Kleidung war – wie so vieles – Mangelware. Wer geschickt war, nähte sich seine Kleidung selbst, oder kannte zumindest jemanden, der dies für ihn tun konnte. Herrmann Bischoff lieferte die notwendigen Stoffe dazu. Seien es die geblümten Stoffe, die damals sehr gerne für die Kittelschürzen Verwendung fanden oder die Uni-Stoffe für die Kleidung der Kinder, bei Herrmann Bischoff wurde man fündig. Die bestellte Meterware wurde dann an die Kunden ausgeliefert. Zuerst noch mit dem Fahrrad, später dann mit Motorrad oder dem ersten VW-Käfer. Heute, 75 Jahre später, bietet das Modehaus Bischoff an seinem Standort in Krottelbach, wo es 1949 von Herrmann und Hedwig Bischoff gegründet wurde, ein großes Sortiment an Kleidung und Accessoires.

Modernisierungen und mutige Entscheidungen

Dort, wo heute die Abteilung für Kinderkleidung ist, war damals das Haus mit dem Ladenlokal, welches sich das Ehepaar Bischoff gebaut hatte. Neben den Stoffen kamen Bettwäsche, Haushaltstextilien und Gardinen hinzu. Daraufhin wurde die Verkaufsfläche durch Anbauten vergrößert. Diese Entwicklung setzte sich auch fort, als 1974 Horst und Gertrude Bischoff das Geschäft übernahmen. Seit 2001 leiten Michael und Birgit Bischoff das Modehaus in der dritten Generation. Die Inhaber sind ständig bestrebt, das Geschäft weiterzuentwickeln und somit auch zukunftsfähig zu machen. 2015 wurde die Herrenabteilung erweitert und sieben Jahre später wurde auch die Damen-, Kinder- und Wäsche-Abteilung den Erfordernissen angepasst. Gleichzeitig ließ Michael Bischoff die Haustechnik auf den neuesten Stand bringen. Eine mutige Entscheidung während einer Zeit, als der Einzelhandel wegen Corona mit zahlreichen Auflagen zu kämpfen hatte. Im Rahmen dieses zukunftsfähigen Konzepts konnte auch der Energieverbrauch durch eine Photovoltaikanlage bedeutend gesenkt werden. Gemeinsam mit 14 Angestellten kümmert sich das Ehepaar Bischoff um die vielfältigen Wünsche ihrer Kunden.

Besuch bei Messen und Showrooms

Diese kommen aus dem näheren Umfeld und zum großen Teil auch aus dem benachbarten Saarland, was Michael Bischoff auch heute noch auf den guten Ruf des Wandergewerbes seines Großvaters zurückführt. Um das Einkaufserlebnis von Beginn an angenehm und entspannt zu gestalten, befindet sich hinter dem Haus ein Parkplatz, auf dem die Kunden während ihres Besuchs parken können. Damit diesen stets die aktuellen Kollektionen präsentiert werden können, informieren sich die Firmeninhaber auf Messen und Showrooms über die angesagten Trends. Dies bildet die Grundlage der Beratung, auf die im Haus Bischoff sehr großer Wert gelegt wird. „Wir wollen ein Modehaus für die ganze Familie sein“, betont Michael Bischoff. Das sei ihm wichtig. Den wenn man einen weiten Anfahrtsweg in Kauf nimmt, soll für den Kunden ein breites Spektrum angeboten werden, das sich an alle Altersstufen richtet und keine Wünsche offenlässt.

Darin hebt sich das Fachgeschäft auch vom Onlinehandel ab. Seine Kunden können die Ware anfassen und ausprobieren, ob sich der Stoff gut anfühlt. Sie können sich auf das neutrale Urteil der Verkäufer verlassen, die sich die Zeit nehmen, um auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das große Sortiment würde dafür sorgen, dass man Kleidungsstücke miteinander kombinieren könne, um zu sehen, was zusammenpasst, ohne auf die Bestellung lange warten zu müssen, sagt Michael Bischoff. Gerade bei den Herrenanzügen ist eine Empfehlung durch den Fachberater sehr hilfreich. Je nachdem, zu welchem Anlass der Anzug getragen werden soll, runden auch die passenden Accessoires das gesamte Erscheinungsbild ab. Von den Kunden weiterempfohlen zu werden, ist für Michael Bischoff die beste Werbung und soll auch dafür sorgen, dass das Unternehmen für die nächsten 75 Jahre gut aufgestellt ist.