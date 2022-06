Seit vielen Jahren befasst sich Josef Wintringer unter anderem mit der geschichtlichen Aufarbeitung der jüdischen Vergangenheit in seiner Heimatgemeinde. Für sein Engagement wurde der 84-Jährige aus Steinbach mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. 1989 gründete Wintringer den „Heimatverein Steinbach am Glan und Umgebung e.V.“, dem er seit 1999 vorsteht. In dieser Funktion, teilt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier mit, „setzt er sich unermüdlich für das im Jahr 2000 eröffnete Jüdische Museum“ ein. Mit einer Dauerausstellung dokumentiert der Verein die Entwicklung der jüdischen Kultusgemeinde Steinbach, die über einen Friedhof, eine eigene Schule sowie über eine Synagoge verfügte. „Der 84-Jährige ist ständig bemüht, die Ausstellung zu komplettieren und das öffentliche Interesse an der überregional bedeutsamen Dokumentation des jüdischen Lebens in der Region durch Sonderausstellungen, Vorträge, Vorlesungen und Führungen wach zu halten. Daneben engagierte er sich 40 Jahre lang bei der Unterhaltung des jüdischen Friedhofs in der Gemeinde“, begründet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier die Auszeichnung Wintringers, der zudem Kontakt zu Nachfahren früherer Steinbacher Juden weltweit hält. „Der Mehrwert, der durch Ihr ehrenamtliches Wirken erreicht wird, ist für die Gesellschaft deutlich spür- und sichtbar und hinterlässt international Spuren“, sagte ADD-Präsident Thomas Linnertz.