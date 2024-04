„Feuer und Flamme für St. Wendel“: Unter diesem Motto steht ein Grillevent mit Starkoch Johann Lafer am 4. Mai. Bei dem Grill-Wettbewerb für Vereine und Unternehmen rund um den St. Wendeler Dom erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Stadtfest-Atmosphäre.

Ab 11 Uhr startet das große BBQ-Battle am Dom, kündigt die Stadtverwaltung an. 24 Grillteams, bestehend aus je vier Personen, treten in dem Grill-Wettbewerb gegeneinander an und stellen sich der Bewertung einer prominenten Jury rund um Chef-Juror und Stargast Johann Lafer. Die Teams haben dabei die Aufgabe, auf Basis eines bereitgestellten Lebensmittelkorbs, nach Lust und Laune ein Grillmenü aus mehreren Gängen zuzubereiten – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Siegerteam wird mit einer Flugreise ab Saarbrücken nach Hamburg inklusive Hotelübernachtung, der Teilnahme an einer neuen TV-Kochshow mit Johann Lafer sowie einem gemeinsamen Abendessen mit dem Starkoch belohnt.

Ein weiteres Highlight ist das Spenden-Grillen am Abend, bei dem Lafer und Bürgermeister Peter Klär zur Grillzange greifen. Die Erlöse aus diesem Spenden-Grillen kommen wohltätigen Projekten zugute. Die Besucher haben somit die Möglichkeit, nicht nur ein Essen zu genießen, sondern auch einen Beitrag für soziale Institutionen aus der Region zu leisten.

Neben dem Grill-Wettbewerb erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Es wird eine Vielzahl von Verköstigungs- und Getränkeständen geben, begleitet von einem DJ und einem Programm für Kinder. Ausklingen wird das Event mit einer Aftershow-Party mit Live-Musik. Die Veranstaltung ist für alle Besucher kostenfrei, eine Anmeldung wird nicht benötigt.

Die Jury besteht aus Reiner Calmund, Christian „Blacky“ Schwarzer, Margret Kratz, Stefan Kuntz, Mario Basler und Sternekoch Cliff Hämmerle. Gegrillt wird in drei Gruppen à zehn teilnehmenden Teams.

Info

Unternehmen und Vereine können sich auf der Website www.feuer-und-flamme-wnd.de informieren und für die Teilnahme bewerben.