ALTENGLAN/NEUNKIRCHEN AM POTZBERG. Johan Steuer wird zur Saison 2021/2022 Trainer beim B-Klassisten SG Mühlbach/Neunkirchen. Nach vielen Jahren in verschiedensten Funktionen bei seinem Heimatverein FV Kusel war der 39-Jährige zuletzt für zwei Spielzeiten beim Bezirksligisten TuS Landstuhl aktiv. Zunächst als Co-Trainer, zuletzt dann auch als Cheftrainer.

Sein Wechsel zur Spielgemeinschaft hat für den in Rutsweiler am Glan lebenden Steuer vor allem zwei Gründe. „Als noch junger Familienvater wurde mir der Aufwand mit drei Mal Training in der Woche inklusive den teils langen Fahrten zu den Spielen am Wochenende zu viel. Zudem ist es von meinem Wohnort ein Katzensprung nach Mühlbach. Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der SG und ich möchte dort etwas aufbauen“, berichtet er im Vorfeld seines Engagements.

Der bisherige SG-Spielertrainer Eric Schaumlöffel verlässt den B-Klassisten in Richtung A-Klasse und schließt sich zur kommenden Saison 2021/2022 dem FV Olympia Ramstein an.