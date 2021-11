Jochen Buß darf sich seit Dienstag Landwirt des Jahres nennen. Der 32-Jährige hat die Jury des vom Magazin „agrarheute“ initiierten Wettbewerbs „Ceres Award“ in der Kategorie Ackerbauer am meisten überzeugt. Buß wurde am Dienstag bei der Gala „Nacht der Landwirtschaft“ in Berlin ausgezeichnet. Für den Besuch der Veranstaltung, zu der die zehn Finalisten zehn verschiedener Kategorien eingeladen worden waren, tauschte der 32-Jährige Poloshirt und Arbeitshose gegen Fliege und Jacket, den Traktor gegen einen Gang auf dem roten Teppich. Es sei eine große Veranstaltung mit mehreren hundert Zuschauern gewesen, „medial sehr gut aufgearbeitet“, sagte Buß am Mittwoch. Vor der Preisverleihung seien Kurzfilme über die 30 Finalisten gezeigt worden. Dass er gewonnen hat, „habe ich erst am Abend erfahren“ sagt er glücklich.

Die Juroren, zwei Mitarbeiter des Magazins „agrarheute“ sowie zwei Vertreter vom Verband der Landwirtschaftskammern, lobten Buß dafür, den Blick über den Tellerrand gewagt zu haben und „neue Kulturen oder ackerbauliche Lösungen“ gesucht zu haben, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Dabei habe er das Interesse der Verbraucher und die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit im Blick. Der 32-Jährige bewirtschaftet mit seinem Vater Volker auf dem Dämmerhof rund 290 Hektar Acker- und Grünland. Zudem werden auf dem Hof 50 Bullen gemästet. 2016 stieg der Landwirt aus der Milchviehhaltung aus und konzentriert sich seither auf den Anbau klassischer Ackerbau-Kulturen von Gerste, Weizen, Mais und Raps. Zudem hat er Hülsenfrüchte wie Erbsen und Ackerbohnen angebaut und auf einigen Feldern sowie an Wiesen- und Waldrändern Blumenwiesen für Bienen angelegt.

Für den Gewinn in der Kategorie Ackerbau erhält Buß ein Preisgeld von 1000 Euro. Was er damit macht, sei noch nicht entschieden, sagte Buß kurz vor der Heimreise aus Berlin.