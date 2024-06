Das Jobcenter des Landkreises Kusel und die US-Army veranstalten am Samstag, 15. Juni, die gemeinsame Jobmesse „Join US“ in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Interessierte können erfahren, welche Arbeits- und Ausbildungsplätze es bei der US-Army für ortsansässige Bewerber in der Region gibt. Vor allem werden dabei Mitarbeiter aus dem größten Bereich, der Administration, vor Ort sein. Ebenso stehen unter anderem Ingenieure und Techniker, Feuerwehrkräfte und die beiden Ausbildungsleiter zu Fragen rund um die beruflichen Perspektiven bei der US-Army Rede und Antwort.

Die US-Army richtet mehrere solcher Jobmessen in der Region aus, unter anderem in Birkenfeld und Ramstein-Miesenbach. In Kusel findet die Messe in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Los geht es am Samstag um 10 Uhr, das Ende ist für 14 Uhr angesetzt.