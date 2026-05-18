Bei der Integration in Arbeit gehört das Jobcenter im Kreis Kusel laut einer Studie bundesweit zu den Schlusslichtern. Warum das so ist – und es am Vergleich auch Kritik gibt.

Das Jobcenter in Kusel, seit Anfang des Jahres in die Kreisverwaltung eingegliedert, hat verschiedene Aufgaben. Eine davon ist, Menschen in Arbeit zu bringen, was allerdings nicht immer erfolgreich ist. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sieht das Jobcenter im Landkreis bundesweit sogar auf den hinteren Rängen – konkret auf dem vorletzten Platz. Nur das Jobcenter der Stadt Pforzheim schneidet laut Studie bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt noch schlechter ab.

Zum Hintergrund: Das Forschungsinstitut hatte rund 400 Jobcenter in Deutschland im Beobachtungszeitraum von 2020 bis 2024 untersucht. Dabei wurden auch Faktoren wie die Arbeitslosenquote oder das Stellenangebot in der Region berücksichtigt. Hatte eine Einrichtung mehr Bürgergeld-Empfänger in Arbeit integriert, als es die Rahmenbedingungen erwarten ließen, wirkte sich das positiv auf die Bewertung aus. Das Jobcenter in Pirmasens konnte beispielsweise den siebten Platz belegen – obwohl es mit einer Integrationsquote von 20,7 Prozent bundesweit nicht zu den Spitzenreitern bei der Eingliederung zählt.

Mehr Hemmnisse seit Corona-Pandemie

„Die Ergebnisse der Studie sind nicht außer Acht zu lassen“, sagt Christian Dingert, der bei der Kreisverwaltung für Arbeitsmarktförderung zuständig ist. 2025 betrug die Integrationsquote für den Landkreis 14,3 Prozent – nur etwa jeder siebte Leistungsbezieher konnte also erfolgreich in Arbeit vermittelt werden. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren fällt die Bilanz damit zwar besser aus, bleibt jedoch deutlich hinter früheren Quoten zurück. 2019 lag die Eingliederungsquote beispielsweise bei 24,9 Prozent.

Dass die Integration in den Arbeitsmarkt nicht immer klappt, liegt laut Dingert meist an „multiplen Hemmnissen“: Oft müssten erst psychische oder körperliche Erkrankungen, Suchtproblematiken oder Schulden in den Griff bekommen werden, bevor eine Arbeitsaufnahme realistisch sei. „Die persönlichen Hemmnisse sind über die letzten Jahre schon mehr geworden“, sagt Dingert mit Blick auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Ein Großteil der täglichen Arbeit der Jobcenter-Mitarbeiter bestehe darin, die Menschen „bereit für den Alltag“ zu machen.

„Man muss differenzierter betrachten“

Dennoch halten Dingert und sein Kollege Marc Wolf, Leiter der Abteilung Jugend und Soziales bei der Kreisverwaltung, die Ergebnisse der IW-Studie nur für bedingt aussagekräftig. „Man muss differenzierter betrachten und kann nicht Jobcenter in Ballungsgebieten mit solchen in ländlichen Strukturen vergleichen“, sagt Dingert. In einem weitläufigen Flächenlandkreis wie Kusel sei vor allem die fehlende Mobilität ein massives Hindernis für die Vermittlung. Ohne eigenes Auto oder Führerschein seien viele Arbeitsstellen schlicht nicht erreichbar.

Rückendeckung erhalten die Kuseler Verantwortlichen zudem vom Deutschen Landkreistag, der sich Anfang Mai in einer Stellungnahme zur IW-Studie äußerte. Kritisiert wird darin unter anderem, dass die Arbeit der Jobcenter auf eine bundesweite Kennzahl, die Vermittlungsquote, reduziert werde. Ein seriöser Vergleich sei nur innerhalb von Gebieten mit ähnlichen wirtschaftlichen, aber auch sozialen Strukturen möglich – sogenannte SGB-II-Vergleichstypen, von denen es 15 gibt. Der Kreis Kusel ist laut Dingert etwa der Gruppe zuzuordnen, die per Definition unter anderem einen hohen Anteil von Geringqualifizierten und unterdurchschnittliche Wohnkosten aufweist.

E-Akte soll Bürokratie abbauen

Aktuell leben laut Wolf im Landkreis rund 3700 Menschen in mehr als 1950 Bedarfsgemeinschaften von Leistungen des Jobcenters. Zum Vergleich: Ende 2022 verzeichnete das Jobcenter um die 4000 Personen in rund 2040 Bedarfsgemeinschaften. Ebenso sei die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten rückläufig: Die Kreisverwaltung hatte Ende 2024 rund 2700 Personen registriert, die arbeiten können, aber auf Hilfe angewiesen sind – im März 2026 waren es Wolf zufolge gut 2500. Um Menschen durch Maßnahmen wie berufliche Qualifizierungen wieder eine Chance im Berufsleben zu ermöglichen, stünden rund 2,6 Millionen Euro im aktuellen Haushaltsjahr für die Eingliederung bereit.

Um den Kunden des Jobcenters mehr entgegenzukommen und Mitarbeiter zu entlasten, ist weiterhin die Einführung der E-Akte geplant. Mit dieser werde es möglich sein, elektronisch seine Anträge zu stellen, sagt Wolf. Der Plan sehe vor, dass die digitale Alternative im kommenden Jahr an den Start geht. Ebenso sei vorgesehen, das Beratungsangebot der beiden Jobcenter-Außenstellen in Wolfstein und Lauterecken anzupassen, um eine Erstberatung für verschiedene Sozialleistungen unter einem Dach anzubieten – etwa Wohngeld, Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt.

In der Tuchfabrik in Kusel, wo das Jobcenter seit der Eingliederung noch immer untergebracht ist, sei das bereits der Fall, sagt Dingert. Die Kreisverwaltung greife damit den Vorschlägen der Kommission zur Sozialstaatsreform vor, die im Januar dem Bundesarbeitsministerium mehrere Vorschläge zur Modernisierung des Sozialstaats vorgelegt hatte – nämlich mehrere Leistungen zu bündeln und aus einer Hand anzubieten.