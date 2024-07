Am Samstag hat er geheiratet, drei Tage später ist er neuer Ortsbürgermeister von Bosenbach: Auch wenn Tobias Allmang „nicht so genau weiß, was nun auf mich zukommt“, will er die Herausforderung nach besten Kräften stemmen.

Die Wahl des 27-Jährigen bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend im Bürgerhaus fiel einstimmig aus. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Ende vergangenen