Am Samstag, 10. September, findet die nächste Familienrallye im Kreis statt – diesmal in Theisbergstegen. Vom Startpunkt am Bahnhof führt eine rund sieben Kilometer lange Wanderung zu verschiedenen Mitmach-Stationen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, kann die Strecke auch mit dem Kinderwagen gemeistert werden. Das Ende der Wanderung ist an der Live-Bühne im Ortsteil Godelhausen. Eine Anmeldung bei der Kreisverwaltung ist erforderlich unter den Telefonnummern 06381 424-215, -174 oder -117 sowie per E-Mail an jugendpflege@kv-kus.de. Anmeldeschluss ist der 29. August, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Start der einzelnen Familien variiert je nach Anmeldestand zwischen 9 und 14 Uhr und wird vorab mitgeteilt, ergänzte die Behörde. Verpflegung ist mitzubringen. Veranstalter der Familienrallye sind der Kreis, der Kreisjugendring sowie die Ortsgemeinden Theisbergstegen.