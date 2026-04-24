Die „Dritte“ des TTV besiegt TV Waldmohr II und schlägt in der nächsten Saison in der Bezirksliga auf.

Während kaum mehr jemand an der Platte steht, schlichtweg der Tischtennisschläger zur Seite gelegt wird, gibt es noch einige wenige Vereine, die noch zum Tischtennisschläger gegriffen haben in den vergangenen Tagen. So auch der TTV Jettenbach III, der beim TV Waldmohr II am vergangenen Donnerstag spielte.

Der letzte Spieltag im Tischtennis datiert eigentlich vom vergangenen Wochenende. Doch anders als in anderen Sportarten wird im Tischtennissport nicht an einem gemeinsamen Tag das Ende zelebriert. Auch zeitgleiche Ansetzungen sind bei Weitem nicht zwingend. In anderen Sportarten ist eine zeitgleiche Ansetzung absolut üblich, damit Absprachen zwischen Vereinen nicht möglich sind, um für sie günstige Ergebnisse zu erreichen. Ein Beispiel ist das Profigeschäft der Fußballer, hier wird zum Teil sogar an den beiden abschließenden Saisonspieltagen gleichzeitig gespielt. Im Tischtennissport vermeiden die Klassenleiter seit Jahren zumindest die Ansetzungen zweier Mannschaften eines Vereins zum Saisonabschluss. Diese Partien werden zumeist zum Auftakt von Hin- und Rückrunde ausgetragen.

Relegationsspiele am 9. und 10. Mai

Vielmehr gibt es im Tischtennis einen absolut letzten Spieltag, an dem die Spiele absolviert sein müssen. Das jedoch hat vielmehr damit zu tun, dass die Relegationsspiele am Wochenende des 9. und 10. Mai datiert sind. Denn bis dahin muss letztlich feststehen, wer gegen wen spielt. Die Partie des TV Waldmohr II gegen den TTV Jettenbach III in der Kreisliga West konnte deshalb bedenkenlos noch am vergangenen Donnerstag ausgetragen werden, obgleich alle anderen Teams bereits die volle Anzahl von 18 Saisonspielen absolviert hatten.

Die Partie hatte sogar noch Auswirkungen auf die Tabelle der Liga, denn der TTV Jettenbach III hätte bei einer Niederlage auch noch auf den zweiten Platz hinter dem TTC Bann IV zurückfallen können. Gleichwohl hätte der TV Waldmohr II mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz behalten können. Der dritte Platz liegt direkt hinter den beiden Aufstiegsrängen und kann je nach Konstellation auch noch zu einem Aufstieg berechtigen, nämlich dann, wenn es Abmeldungen in den Ligen darüber gibt. Sogar Veränderungen in den Bundesspielklassen können Auswirkungen bis in die Niederungen des Amateursports haben. Fest steht jedoch, dass der TTV Jettenbach III nunmehr aufsteigt, und das als Meister. Im nächsten Jahr schlagen sie nunmehr in der Bezirksklasse auf.

16. Gesamtsieg

Zweimal spielte Jettenbach in der gesamten Saison remis, beide Male gegen TTC Bann IV. Knapp war es jedoch auch in der Hinrunde in anderen Partien, wie zum Beispiel gegen die „Zweite“ des TV Waldmohr. Gegen den TVW gewann Jettenbach nur mit 9:7 in der ersten Saisonhälfte.

Die Begegnung beim TV Waldmohr II gewann die Mannschaft um Spitzenspieler Uwe Schultz, der eine Bilanz von 28:3 Einzelsiegen in der gesamten Saison aufzuweisen hat, mit 9:4, fuhr damit den 16. Saisonsieg ein. Insgesamt wirkten neben dem Stammteam gleich acht weitere Spieler in der Meistermannschaft mit, die mehr oder minder regelmäßig Ersatz spielten. Hinzu kam noch Peter Jung, der nach 11:1 Einzelsiegen in der Vorrunde in die zweite Mannschaft aufrückte.

Sechs Siege in Serie

Beim Auswärtssieg der Jettenbacher hielt Waldmohr gerade zu Beginn noch gut mit. Der Doppelsieg von Horst Gralle/Simon Pichler gegen das TTV-Doppel Lasse und Malte Schultz sowie der Erfolg von Waldmohrs Topspieler Gernot Pichler führte dazu, dass es 2:2 stand.

Dann jedoch gelangen gleich sechs Siege in Serie für die Jettenbacher. Uwe Schultz trug sich wie so oft in dieser Saison doppelt in die Siegerliste ein. Der krönende Abschluss zum 16. Saisonsieg gelang Thomas Emrich, der in drei Sätzen gegen Waldmohrs Dirk Herter gewann.