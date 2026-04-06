Eine sehr schöne Musikaufführung erlebten die Besucher am Karfreitag in der Abteikirche. Kantor Roland Lißmann brachte das „Stabat Mater“ von Karl Jenkins auf die Bühne.

Am Donnerstag hatten die Musiker bereits in Bad Sobernheim ihre Aufführung, am Freitag gastierten sie noch am Mittag in Idar-Oberstein, bevor es in Offenbach-Hundheim den fulminaten Abschluss gab. Karl Jenkins’ 2008 uraufgeführtes Werk basiert auf dem gleichnamigen Gebet aus dem 13. Jahrhundert und vertont das Leiden Marias unter dem Kreuz. Der 1944 geborene Komponist verwendet darin als Bruch mit traditioneller Karfreitagsmusik auch Elemente aus Jazz, Film- und Weltmusik, bleibt aber dem Leidensthema treu – und zwar aus Sicht einer Mutter. Dabei kombiniert der Brite den lateinischen Text mit Englisch und Arabisch, gibt seinem Werk einen modernen Touch und stellt eine Verbindung traditioneller westlicher Chormusik mit Einflüssen aus dem Nahen Osten her.

Das Werk hatte Roland Lißmann mit rund 70 Sängern der Kantoreien Obere Nahe und Idar-Oberstein sowie der Chorinitiative Sobernheim eingeprobt. Gleich der Auftakt mit dem Cantus Lacrimosus versprach durch Rhythmik und viel Energie schon großes Kino. Die Solo-Klarinette drückte durch ihren warmen Klang das Flehen Marias perfekt aus. Das Stück wirkte vor allem in den ersten Teilen ekstatisch und voller Hoffnung – und gar nicht von dunklen Klangfarben dominiert.

Sologesang mit Setar

Musikalische Akzente setzten das westpfälzische Instrumentalensemble sowie ein Percussionensemble unter Leitung von Achim Seyler. Im zweiten Satz, dem arabisch gesungenen Incarnation, konnte man sich fast in die Altstadt Jerusalems versetzt fühlen, wenn der Muezzin ruft. Nur war der Gesang von Solistin Maryam Akhondy viel subtiler und empfindsamer. Begleitet wurde ihre schöne Stimme von Esmaeil Pirhadi an der viersaitigen Setar; beide Musiker stammen aus dem Iran. Ihr Part wurde durch einen tiefen Pedalton von Cello und Kontrabass begleitet.

Besonders schön war auch das Sancta Mater. Es war rhythmisch sehr lebendig, alles klang fast ein bisschen wie im Zirkus, mit wiederkehrenden Fanfaren aus dem Horn. Beim beschwingt-leichten Virgo virginum setzten die Percussionisten plätschernde Pointierungen wie bei einem Wasserfall, die Streicher blieben dezent und zupften nur die Saiten. Immer wieder setzten die Schlagwerker Akzente, auch durchaus kräftige mit dem Becken. Den Part an der großen Schuke-Orgel übernahm mit großer Sicherheit Thomas Layes.

Der Wunsch nach Frieden

Ganz einfühlsam sang Myriam Lißmann ihre Arie und ließ sich dabei von Oboe und Streichern begleiten. Die weinende Mutter interpretierte die Mezzosopranistin mit viel Gefühl glaubwürdig klagend, fast meditativ. Die zwölf musikalischen Teile wurden von Lesungen und Gebeten zum Karfreitag unterbrochen. Im Mittelpunkt stand der Wunsch nach Frieden, dabei wurden auch aktuelle Krisengebiete in den Blick genommen. So wurden auf Ukrainisch Texte vorgetragen.