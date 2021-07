Erst im Frühjahr 2022 wird es voraussichtlich wieder möglich sein, sicheren Fußes zur Felsenkirche in Idar-Oberstein hochzusteigen. Kirche und Weg sind seit 2018 gesperrt, weil der Fels bröckelt. Seither arbeitet eine Spezialfirma daran, das Gestein zu sichern. Dabei hängen die Mitarbeiter teils in akrobatischen Posen kopfüber am Fels.

Nun hat der Kirchenkreis Obere Nahe eine Webcam mit Sicht auf die Felsen und die Kirche installiert, die jede Minute ein Bild überträgt – zu sehen im Internet. Die Arbeiter der Firma, die den Felsen absichert, seien dabei nicht identifizierbar, heißt es in einer Mitteilung.