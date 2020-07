Einen ganzen Anhänger voller Spielsachen hat der Ortsgemeinderat Oberweiler-Tiefenbach dem Kinderhaus des CJD in Relsberg übergeben. „Innerhalb von vier Wochen haben wir nach dem Beschluss des Ortsgemeinderates die Sachen zusammengetragen“, erläutert Inge Lütz, Mitglied des Ortsgemeinderates. Nach einem Aufruf an die Bürger und einem etwas zögerlichen Start sei es nach kurzer Zeit sehr gut gelaufen. Dann wurden die eingesammelten Spielsachen noch auf Vollständigkeit und ihren Zustand überprüft. Mit einem guten Ergebnis: „Alles hochwertige Spielsachen, die Menschen haben uns keinen Schund angedreht“, beurteilt Inge Lütz den Sammelerfolg. Im Kinderhaus des CJD in Relsberg werden bis zu 15 Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren betreut.