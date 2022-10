2020 und 2021 ist er ausgefallen, 2022 kehrt der traditionelle Jazzfrühschoppen mit der Schnapka Connection nach Oberalben zurück.

Am Sonntag, 30. Oktober, steigt die Party im Auswanderermuseum in Oberalben zum 27. Mal. Von 11 Uhr an spielt die Formation um den in Oberalben ansässigen Namensgeber, Bandleader und Bassisten Rolf-Dieter Schnapka. Das Museum öffnet etwa eine Stunde früher.

Zur Stärkung serviert das ehrenamtliche Museumsteam zwischendurch „Auswannererknepp“ – gefüllte Klöße mit Kraut. Das ist seit Jahrzehnten Tradition beim Jazz-Frühschoppen.

Der Eintritt kostet 10 Euro.