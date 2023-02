Zu einem Konzert mit dem Christoph Pepe Auer Quartett aus Österreich lädt der Jazzförderkreis St. Wendel e.V. ein. Die Musiker, die Jazz, Pop und elektronische Musik kombinieren, kommen am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr ins Kurhaus Harschberg in St. Wendel.

Christoph Pepe Auer gilt als einer der interessantesten österreichischen Jazzmusiker. Und er ist in St. Wendel kein Unbekannter: Bei „Jazz for Kids“ begeisterte er anlässlich der 31. St. Wendeler Jazztage mit dem Projekt Pepe & Speedy. Der Klarinettist, der in der Jazz Big Band Graz oder im Duo mit Manu Delago spielt, auch Mitglied des Vienna Art Orchestra war, ist dabei nicht rein an Jazz interessiert. Er sucht immer neue Sounds und Klangkombinationen, teilen die Veranstalter mit. Dabei wandelt er zwischen Jazz, Pop und elektronischer Musik, nutzt, was ihm über den Weg läuft, findet, erfindet und probiert aus.

Ein Murmelspiel als Instrument

So entwickelt er auch Musikinstrumente für Kinder, die auf der Bühne zu unerwarteter Ehre kommen. Das kann ein Murmelspiel sein, das er zu einem „Pepephon“ ausgebaut und perfektioniert hat. Weitere Zutaten sind programmierte Sounds. Auers neuestes Instrument ist eine Kontrabassklarinette, die für eine warme, archaische, tiefe Farbe sorgt und an Film-Noir-Szenen denken lässt. Beim Konzert in St. Wendel ist Auer an Klarinetten, Saxophonen und Electronics zu erleben, Clemens Sainitzer am Cello, Mike Tiefenbacher am Piano und Christian Grobauer am Schlagzeug.

Karten für das Konzert im Kurhaus Harschberg (Harschberger Hof 1, St. Wendel) gibt es an der Abendkasse, unter www.wndjazz.de/tickets-start oder bei contact@wndjazz.de.