Vom 5. bis 7. Juni 2026 veranstaltet die Stadt Idar-Oberstein ihre 29. Jazztage. Vincent Peirani, Nguyên Lê und Triosence gehören zu den Stars.

Handgemachte Musik, laue Frühsommerabende und eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Auf vier fußläufig erreichbaren Bühnen unter freiem Himmel erwartet das Publikum an diesen drei Tagen ein handverlesenes Festivalprogramm. Ob virtuoser Jazz, cineastischer Nu-Jazz oder treibender Funk – insgesamt 23 Bands geben sich in Stelldichein. Das Besondere daran: Die Konzerte kosten keinen Eintritt.

Dem städtischen Kulturamt ist es auch in diesem Jahr gelungen, ein musikalisch überaus starkes und vielschichtiges Programm nach Idar-Oberstein zu holen, das die spannende Bandbreite der internationalen Musikszene eindrucksvoll widerspiegelt. Dabei bietet das Festival neben etablierten Künstlern bewusst auch aufstrebenden, dynamischen Acts eine prominente Plattform.

Besucher können das Festival mit dem Kauf eines Buttons für zehn Euro finanziell unterstützen.

Am Freitag, 5. Juni sind zu hören: Die Whiskeydenker featuring Die Katzen (Swing, Straßenfolklore, 19.30 Uhr, Schleiferplatz), Rah and the Ruffcats (Afrofunk, 20 Uhr, Marktplatz), Triosense (cineastischer Pop, Folk, Jazz, 20.15 Uhr, Maler-Wild-Platz), Willy Ketzer Trio featuring Terrance Ngasa (Swing, Blues, 20.15 Uhr, Obere Fußgängerzone), Fatcat (Funk, 21.50 Uhr, Schleiferplatz), Blues Night mit dem Trio Lukas Schüßler (Gitarre, Gesang), Elmar Federkeil (Percussion) und Stefan Engelmann (Bass) sowie den Gastmusikern Ty LeBlanc (Gesang, USA), Christopher Lenyon (Gesang, USA), Fabian Klimach (Gitarre, Gesang, Luxemburg) und Albert Koch (Bluesharp, Kaiserslautern (22 Uhr, Marktplatz), Nighthaws (Nu-Jazz, 22.15 Uhr, Maler-Wild-Platz).

Am Samstag, 6. Juni, spielen die Golden Swing Big Band (Swing, 19.30 Uhr, Schleiferplatz), Sade Tribute (Sophisti-Pop, 20 Uhr, Marktplatz), Vincent Peirani (Modern Jazz, 20 Uhr, Maler-Wild-Platz), Simon Holiday and his Rhythm (Blues, Jazz, 20.15 Uhr, Obere Fußgängerzone), Elsa (akustischer Kammerjazz, 21.45 Uhr, Schleiferplatz), Soulfamily Goes Ska (Soul, 22 Uhr, Marktplatz), Cats and Breakkies (Technojazz, 22 Uhr, Maler-Wild-Platz), Woman in Boogie and Blues: Anja Tschenisch (Blues, 22.15 Uhr, Obere Fußgängerzone).

Am letzten Tag, Sonntag, 7. Juni, sind folgende Auftritte geplant: The Gospel Soul Notes (ökumenischer Gospelgottesdienst und Konzert, 11 Uhr, Schleiferplatz), Trio Jo Carpenter Andreas Bock, Frank Rihm (Boogie Woogie, Blues, 14.30 Uhr, Obere Fußgängerzone), Dock in Absolute (Neoklassik, Blues, 14.45 Uhr, Maler-Wild-Platz), Antigua (Latin, Gypsy Jazz, 15.15 Uhr, Schleiferplatz), Nguyên Lê Trio (Fusion Jazz, 16.45 Uhr, Maler-Wild-Platz), Luke Band (Modern Blues, 17 Uhr, Obere Fußgängerzone), Die Katzen (Vocal Swing, 17.15 Uhr, Schleiferplatz) und Šuma Covjek Trio (Balkan Pop und Jazz, 19 Uhr, Marktplatz). rhp/adi