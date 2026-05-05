Der Verein Blue Note aus Idar-Oberstein bietet bis zum Jahresende sechs Jazz- und Blueskonzerte an.

Am Freitag, 8. Mai, 20 Uhr, tritt Big Monti Amundson, der Bluesrocker aus Portland ( USA) mit seiner Band im Bürgerhaus Vollmersbach bei der kleinen Bluesnacht auf.

Einer der ganz großen Virtuosen des zeitgenössischen Gypsy Swing, Joscho Stephan, ist mit seinem Trio am Sonntag, 31. Mai, 11 Uhr, in der Baumschule Fuchs in Idar-Oberstein, bei der traditionellen Jazzmatinee, zu Gast.

Der Niederländer Julian Sas, einer der besten Bluesrockgitarristen Europas, stellt mit seinem Trio am Samstag, 4. Juli, 20 Uhr, bei der Club Time in der Messe Idar-Oberstein seine neue CD „Miles and Memories“ vor.

Sari Schorr ist ausgebildete Opernsängerin mit einem Hang zum Blues. Foto: Matt Robinson

In der Stadthalle in Birkenfeld ist am Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr, mit Sari Schorr aus New York, eine der ganz großen Stimmen (sie umfasst fünf Oktaven) bei „ The Lady sings the Blues“ auf der Bühne. Sie zählt Billie Holiday und Ella Fitzgerald, aber auch Bessie Smith, Ma Rainey und Mamie Smith zu ihren Vorbildern.

Die Idar-Obersteiner Bluesnacht seit einigen mit dem Zusatz „spezial“ versehen, findet am Samstag, 7. November, 19 Uhr, in der Heidenstelhalle in Idar statt. Es ist die 41. Auflage. Zu hören ist Elise Frank aus Frankreich, Ihr Auftritt beim Rory Gallagher Festival in Irland brachte ihr Einladungen zu großen Bluesfestivals in ganz Europa ein. Außerdem spielt mit Hot’n’Nasty eine Kultband aus dem Ruhrgebiet, die seit den 90er Jahre besteht und zur ersten Liga der deutschen Blues- und Rockszene gehört. 2020 wurde sie mit dem German Blues Award in der Kategorie Beste Band ausgezeichnet.

Das Jahresprogramm endet mit einem Jazzkonzert in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Idar-Oberstein, am 27. November, 20 Uhr, in der Göttenbachaula mit mehr als zwei Dutzend Instrumenten auf der Bühne, aber nur drei Musikern, denen von David Helbock’s Random/Control. Kartenreservierung für alle Konzerte möglich unter bluenoteio.de.