1970 ist in Oberweiler-Tiefenbach die erste, vor 50 Jahren in Niederalben eine zweite Sonderschule für Lernbehinderte entstanden. 30 Jahre hat es gedauert, bis beide unter einem Dach vereint wurden. Die Institution nennt sich längt schon Förderschule. Spezielle Förderung erfahren gut 60 Kinder in der Janusz-Korczak-Schule – benannt nach einem Pädagogen, den ein tragisches Schicksal ereilte.

„Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist“: Diese Worte könnten als Motto über dem Eingang der Förderschule in Lauterecken stehen. Die Formulierung stammt