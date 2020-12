Mit 100 Punkten, dem bestmöglichen Ergebnis und damit einem Notendurchschnitt von 1,0 hat Jannis Bischoff aus Krottelbach seine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel abgeschlossen.

„Ich habe von zu Hause viel mitbekommen, und irgendwann hat sich das dann so entwickelt“, erzählt der 22-Jährige seinen Weg. Er spielt damit auf das Bekleidungsgeschäft seiner Familie in Krottelbach an. Druck der Eltern, beruflich auch in die Richtung gehen zu müssen, habe es jedoch nicht gegeben. Dennoch sind sie natürlich sehr stolz auf die Leistungen.

Nach seinem Abitur 2018 entschied sich Bischoff für die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Ludwig Pieper in Saarlouis. Hier gab es mit 12.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Vergleich zu den elterlichen 800 Quadratmetern einiges Neues. In Saarlouis habe er viele Erfahrungen sammeln dürfen.

Bundesweit Spitze

Für die Prüfung im Januar habe Bischoff „einiges gelernt“. Er habe zwar sein Bestes gegeben, aber sei trotzdem überrascht, dass es letztendlich so viele Punkte wurden. Wie die IHK des Saarlandes mitteilt, ist es in den über 200 verschiedenen Ausbildungsberufen bundesweit insgesamt nur zwei Absolventen gelungen, eine solche Punktzahl zu erreichen. Dafür gab es unter anderem eine Urkunde und einen Pokal von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

„Das ist eine tolle Belohnung für die Arbeit und die Leistung“, resümiert Bischoff. Er fühle sich in seiner Entscheidung bestätigt, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Die Leidenschaft für Mode ist wohl weniger risikoreich als seine anderen Interessen. Im Sommer geht der 22-Jährige nämlich gerne Windsurfen, und auch im Winter ist er beim Skifahren schnell unterwegs. „Immer etwas machen“, ist bezeichnend für Bischoff.

Studium an der Kaderschmiede

Deswegen ist noch lange nicht Schluss. Im September hat er sein Studium zum Textilbetriebswirt an der Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels in Nahgold begonnen. „Das ist quasi die Kaderschmiede im Bereich Mode. Im Studiengang Fashion Management wird Betriebswirtschaftslehre mit Warenkunde im Textilbereich verknüpft“, erklärt Bischoff. Wegen dieser Kombination habe er sich für das Studium in Baden-Württemberg entschieden.

Dieses dauert voraussichtlich zwei Jahre. Ob er dann das Geschäft seiner Eltern übernehmen möchte, weiß der 22-Jährige noch nicht genau. „Ich mache das immer Schritt für Schritt.“