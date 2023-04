Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schulbank drücken und nebenbei schon mal ein Unternehmen gründen? Janis Scheuermann hat’s gewagt. Mit Erfolg. Schule war gestern, seit wenigen Wochen hat der 19-Jährige nun sein Abitur in der Tasche. Jetzt gibt sich der Jung-Unternehmer aus Quirnbach ein Jahr Zeit, um seine Werbefirma Airlocals so richtig in Schwung zu bringen.

Vom Start weg Tempo aufnehmen, hochkonzentriert möglichst rasch aufs Ziel zusteuern: für den inzwischen 19-Jährigen nichts Neues. Denn Scheuermann hat in jungen Jahren schon eine erfolgreiche