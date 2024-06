Was griechisch klingt ist deutsch-amerikanisch. Seit Anfang Juni betreibt Andrea Lang das Restaurant „Jakob’s Taverne“ in Glanbrücken. Schilder fehlen zwar noch, aber an Ideen mangelt es der Gastronomin nicht.

Ursprünglich stammt Andrea Lang aus Ramstein. Sie lebte über ein Jahrzehnt in den USA und hatte mit dem Kreis Kusel nichts zu tun. Als sie sich auf die Suche nach einem Lokal machte, stieß sie auf Glanbrücken. „Ich wusste nicht mal, wo das ist“, berichtet Lang, die heute voller Begeisterung für die schöne Landschaft und die Menschen vor Ort ist. „Die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit, ich fühle mich richtig wohl.“

Der rustikale Gastraum mit 40 Plätzen kam ihr zunächst etwas veraltet vor, aber sie war sich sicher, etwas daraus machen zu können. Mit viel Arbeit und Liebe fürs Detail hat sie dem Laden ihren Stempel aufgedrückt. Lang lebt und arbeitet nun an einem Ort. Obwohl sie schon seit dem Frühjahr in Glanbrücken aktiv ist, ist noch einiges zu tun. Nach und nach will Lang vieles erneuern und optimieren. Noch hängen die alten Schilder, die bald ihren weichen werden. Sonnenschirme für den Biergarten sind schon bestellt. In einem momentan noch privatgenutzten Nebenraum könnten einmal Tischticker oder Automaten stehen.

Lokal nach Vater benannt

Die Mutter dreier erwachsener Söhne kocht selbst und ist bis auf eine Aushilfe momentan noch auf sich gestellt. Lang sucht Personal, sowohl Küchenhilfen als auch Bedienungen, denn alles allein machen, das gehe auf Dauer nicht. Wenn ausreichend Personal gefunden ist, will sie auch Lieferungen anbieten. In der Gastronomie hat Lang schon einiges an Erfahrung gesammelt, sowohl in Deutschland als auch in den USA.

„Wir lebten in Kalifornien und ich war parallel als Arzthelferin tätig, führte medizinische Untersuchungen für Versicherungen durch und arbeitete noch im Restaurant. Das Leben dort war teuer“, erzählt Lang. Zuletzt war sie Geschäftsführerin im Restaurant ihres Sohnes in Landstuhl. Obwohl das Geschäft nicht richtig lief, und der Sohn der Gastronomie den Rücken gekehrt habe, entdeckte Lang selbst ihre Leidenschaft für die Gastronomie. In Gedenken an ihren 2014 verstorbenen Vater, der selbst von einem Restaurant geträumt habe, heißt das Lokal „Jakob’s Taverne“.

Burger und Chicken Wings

Passend zu ihrer Vita bietet sie deutsch-amerikanische Speisen an. Besonders beliebt seien Burger und Chicken Wings. „Ich verwende nur frische Zutaten, in meine Soßen kämen beispielsweise nie Dosenpilze. Die Barbecue-Soße mache ich selbst, auch den Pizzateig und Co.“, erklärt sie. Auf Pizza werden die Besucher jedoch noch etwas warten müssen, denn der Pizzaofen streikt momentan.

Ab Juli wird Lang an jedem zweiten Sonntag im Monat ein deutsch-amerikanisches Frühstücksbüffet anbieten – mit Pancakes, Waffeln, Obst, Wurst und Eierkreationen. Nicht nur bei den Speisen wird ihre US-Zeit deutlich. Lang hat auch eine Aktion über den großen Teich mit nach Glanbrücken gebracht. Freitags gilt: „Kids eat free“. Das bedeutet, dass pro Erwachsenenmenü ein Kindermenü kostenlos angeboten wird.

Country-Night im August

Private Feierlichkeiten wie Geburtstage und Hochzeiten sind möglich, auch Live-Musik ist geplant. Am Samstag, 17. August, gibt es eine Country-Night, verbunden mit dem Reinfeiern der Gastronomin in ihren 60. Geburtstag. Selbst für den Winter plant Lang bereits und hat Austeller für einen Weihnachtsmarkt im Biergarten gefunden. Die 59-Jährige hofft, dass „es brummt“. Denn während sich hier schon ein Traum erfüllt habe, hat sie einen weiteren: Sie möchte im Rentenalter nach Kroatien auswandern.