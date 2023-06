Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Homeschooling – das funktioniert in der Jakob-Muth-Schule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache nicht so leicht wie in anderen Schulen. Nicht nur deshalb waren die Jungen und Mädchen in den vergangenen Wochen öfter im Unterricht als anderswo. Vor allem die Abschlussklassen.

„Ich war gleich richtig gefordert“, erzählt Christian Bauer, wurde er doch mitten in der Corona-Krise stellvertretender Schulleiter der Einrichtung in der Kuseler Hollerstraße.