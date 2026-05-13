Das Hauptzollamt Saarbrücken, das unter anderem für die Landkreise Kusel, Kaiserslautern, Bad Dürkheim, Südwestpfalz, Südliche Weinstraße, Germersheim, Donnersbergkreis sowie die kreisfreien Städte Speyer, Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, Neustadt und Landau zuständig ist, hat seine Jahresbilanz für 2025 vorgelegt: Die Einnahmen lagen bei über einer Milliarde Euro, zugleich wurden deutlich mehr Gegenstände sichergestellt.

Den größten Anteil der Einnahmen machte die Einfuhrumsatzsteuer mit mehr als 496 Millionen Euro aus. Es folgten Verbrauchsteuern in Höhe von 268 Millionen Euro, berichtet das Hauptzollamt. Bei den Sicherstellungen meldet es einen Anstieg unter anderem bei Betäubungsmitteln wie Ecstasy, Amphetaminen, Haschisch und Marihuana. Auch mehr Arzneimittel sowie unversteuerte Zigaretten wurden aufgegriffen. Zudem registrierte die Behörde erneut mehr Produkte, bei denen Markenrecht oder Produktsicherheit verletzt wurden.

Im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit war die Anzahl der Prüfungen rückläufig. Gleichzeitig stieg die Summe der aus Strafverfahren resultierenden Geldstrafen. Ebenfalls deutlich zugelegt haben laut Mitteilung die Barmittel- und Bargeldkontrollen, auch mit Blick auf die Einhaltung aktuell geltender Embargomaßnahmen gegenüber Russland.

Info

Die bundesweite Zolljahresstatistik ist unter www.zoll.de abrufbar.