Als Jahresabschlusstermin spielt der Musikverein Odenbach an Heiligabend. Die musikalische Rundreise beginnt um 14.00 Uhr vor dem Dr.-Carl-Kircher-Haus in Meisenheim. Um 14.45 Uhr geht es im Hof des Bodelschwingh-Zentrums und um 15.45 Uhr vor dem Betreuten Wohnen weiter. Der Gottesdienst findet um 16.30 Uhr an der an der Turnhalle in Odenbach statt. Um 17.00 Uhr wird in Adenbach in der Dorfmitte die Reise beendet.

Die Veranstalter bitten darum, die geltenden Corona-Regelungen vor Ort zu beachten.