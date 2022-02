Das Schöffengericht in Landstuhl verurteilte am Mittwoch einen 31-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Das Gericht befasste sich mit folgenden Sachverhalt: Am 15. September 2020 war ein Radfahrer zum Ohmbachsee bei Gries gefahren, um dort schwimmen zu gehen. Dort wurde der Mann auf den laut herum krakelenden Angeklagten aufmerksam, der eine Gruppe Jugendliche anpöbelte. Der Radfahrer fühlte sich gestört und forderte den Angeklagten auf, Ruhe zu geben. Daraufhin wurde der Angeklagte wütend und kam bedrohlich auf den Radfahrer zu. Er äußerte, er sei Araber und könne sich alles erlauben. Dann schlug er den Radfahrer zu Boden und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht.

Der Radfahrer versuchte nun, den Angeklagten abzuschütteln, wobei er mit seiner Sporttasche um sich schlug. Er konnte sich schließlich befreien, weglaufen und sich am nahe gelegenen Wasser seine brennenden Augen auswaschen. Danach bestieg er sein Fahrrad und fuhr, von Angst gepackt, davon. Als er einige hundert Meter zurückgelegt hatte, bemerkte er einen Stoß und fiel vom Rad. Der Angeklagte war dem Radfahrer mit seinem eigenen Fahrrad gefolgt und hatte ihn zu Fall gebracht.

Mit Stein geschlagen

Am Boden liegend nahm der Angeklagte den Radfahrer in den Schwitzkasten und schlug ihm mit einem schweren Stein mindestens viermal auf den Kopf. Durch das beherzte Eingreifen zweier junger Männer, die dem Angeklagten in den Arm fielen und ihm den Stein abnahmen, konnte verhindert werden, dass der Angeklagte den Radfahrer weiter mit dem Stein malträtierte. Die beiden Männer waren dem Radfahrer zur Hilfe geeilt, nachdem dieser gerufen hatte: „Hilfe, der bringt mich um, der tötet mich!“ Die jungen Männer leisteten dem blutverschmierten Radfahrer Erste Hilfe.

Gleichzeitig verhinderten sie im Zusammenwirken mit einem hinzu gekommenen Autofahrer, dass der Angeklagte flüchtete. Sie hielten ihn fest und blieben vor Ort, bis die Polizei eintraf. Bei der Tat stand der Angeklagte unter Alkohol- und Drogeneinfluss, weshalb ihm das Gericht, gestützt auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, verminderte Schuldfähigkeit zubilligte.

Urteil nicht rechtskräftig

Der Angeklagte hatte die Taten in der Hauptverhandlung eingeräumt, zunächst jedoch behauptet, dass ihn der Radfahrer zuerst mit dem Stein geschlagen habe. Diese Behauptung hielt er jedoch, nach Rücksprache mit seinem Verteidiger, nicht mehr aufrecht. Auch die Zeugen bestätigten den Anklagevorwurf in vollem Umfang.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass der Angeklagte aus geringfügigem Anlass schwere Straftaten begangen habe. Die Schläge mit dem Stein auf den Kopf seines Kontrahenten lägen am Rande eines versuchten Totschlages. Der Angeklagte sei eine tickende Zeitbombe, weshalb es das Gericht nicht habe verantworten können, ihn in die Freiheit zu entlassen, wie dies sein Verteidiger beantragt hatte. Dieser hatte im Hinblick auf die viermonatige Untersuchungshaft, die den Angeklagten beeindruckt habe, eine Bewährungsstrafe zwischen einem Jahr und sechs Monaten und einem Jahr und neun Monaten für ausreichend erachtet, während der Staatsanwalt zwei Jahre und neun Monate gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Schöffengericht hielt den Haftbefehl aufrecht und ordnete Haftfortdauer an.