Bei der Jagdhundeschau in Niederalben sind viele Rassen vertreten. Die angehenden Jäger bekommen Vierbeiner präsentiert – aber auch akustisch wird einiges geboten.

Über dem Sportplatz in Niederalben erklingen am Sonntagvormittag traditionelle Jagdsignale. Während die Jagdhornbläser spielen, bellen auf der Wiese die Hunde – neugierige Blicke inklusive. Die Jägerkreisgruppe Kusel hat zur Jagdhundeschau eingeladen – einer Veranstaltung, die Information, Tradition und Ausbildung verbindet.

Derzeit absolvieren 20 Frauen und Männer die Ausbildung an der Jagdschule Pfälzer Bergland in Ulmet. Ihnen gehe es dabei mehrheitlich nicht nur um das Jagen, sagt Kreisjagdmeister Bernd Klinck: „Viele interessieren sich vor allem für die Natur und Tiere. Sie wollen auch wissen, was auf den Teller kommt.“ Wildbret sei ein hochwertiges Lebensmittel. „Es gibt kein gesünderes Fleisch“, betont er.

Jagdhornsignale gehören zur Ausbildung

Die Jagdhundeschau hat im Kreis Kusel Tradition. Vor 25 Jahren startete sie auf dem Steinbruchgelände in Grumbach, nach zwei Jahren zog sie auf den Niederalbener Sportplatz um. „Das ist ein optimaler, zentraler Platz. Die Gemeinde stellt ihn zur Verfügung“, sagt Klinck. Die Schau sei bewusst offen gehalten: „Jeder kann kommen – auch Leute, die einfach Spaß an Hunden haben und sich informieren wollen.“

Die Präsentation der Hunde und die Signale der Jagdhornbläser gehören zur Ausbildung der angehenden Jäger. Diese kommen nicht nur aus dem Kreis Kusel, sondern auch aus benachbarten Landkreisen und dem Saarland. Der Jagdverband im Kreis zählt inzwischen 601 Mitglieder in 134 Jagdbezirken – neue Jäger werden gesucht.

„Jimmy“ Drumm bildet seit 32 Jahren Jäger aus

Ein Ausbilder, der die Schule seit Jahrzehnten prägt, ist Lothar „Jimmy“ Drumm. Seit 32 Jahren bildet er Jäger aus. An seiner Seite arbeitet ein Hannoverscher Schweißhund – ruhig, menschenbezogen und spezialisiert auf die Nachsuche nach verletztem Wild. „Er kann auch noch nach 24 Stunden eine Fährte aufnehmen“, erklärt Drumm. Die Ausbildung zum Jäger ist umfangreich, sie umfasst rund 130 Unterrichtsstunden. Auch die Hundehaltung habe sich verändert. „Früher standen sie öfter im Zwinger, heute leben sie meist in der Wohnung und gehören zur Familie“, sagt Drumm.

Mit seinem 14 Monate alten Bracken-Mischling ist Michael Stephan aus Hohenöllen gekommen. Sein Vierbeiner wird von Hundeobfrau Diana Diehl ausgebildet. Stephan ist in einem Revier bei Lauterecken als Begehungsscheininhaber aktiv. Früher hatte er einen Border Collie als Begleiter. „Die Bracke ist dagegen ein echter Jagdhund und besonders für die Nachsuche geeignet“, sagt er. Bei der Schau zeigt sich die Vielfalt der Jagdhunderassen. Auffällig: Neun Kleine Münsterländer sind dabei, aber nur ein Großer Münsterländer. „Der Kleine ist wohl etwas pflegeleichter“, vermutet Klinck. Außerdem zu sehen: Deutsch-Drahthaar, Deutsch-Kurzhaar, Deutsch-Langhaar, Weimaraner und Dackel. Klincks Favorit ist der Deutsch-Langhaar: „Ein vielseitiger Vorstehhund – diese Rasse gefällt mir am besten.“

Kurs dauert rund ein halbes Jahr

Ein besonderes Exemplar hat Kai Morgenstern aus Wahnwegen mitgebracht: den einzigen Magyar Vizsla der Schau. Der gut einjährige Hund ist lebhaft und braucht viel Beschäftigung. „Das ist kein Hund nur zum Spazierengehen“, sagt der Besitzer. Viele der Hunde werden unter Anleitung von Diehl ausgebildet. Sie leitet Hundeführerlehrgänge im Kreis Kusel und bereitet die Vierbeiner auf die Brauchbarkeitsprüfung vor. Der nächste Kurs beginnt im April und dauert rund ein halbes Jahr.