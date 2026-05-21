Beim Aufräumen in der Kreisverwaltung kamen rund 40 alte Pläne der Burg Lichtenberg ans Licht. Wie sie jetzt in der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer gesichert werden.

Ein „wichtiges historisches Zeugnis“, das eine Lücke in der Forschung zur Burg Lichtenberg schließe: Bei der Übergabe zeigt sich Armin Schlechter, Bibliothekar der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer, begeistert von den rund 40 Burgplänen, die erst im vergangenen Jahr in der Kreisverwaltung entdeckt wurden. Durch Zufall stießen Marcus Dinschuh, zuständig für die Gebäudebetreuung des Kreises, und sein Kollege Florian Sander bei der Räumung des Speichers auf die Dokumente.

Der älteste und wichtigste Plan, sind sich Schlechter und Burgverwalter Andreas Rauch einig, stammt aus dem Jahr 1905 – ein Lageplan im Maßstab 1:250. Dieser zeige nicht nur, wie die Burg im Laufe der Jahrhunderte erweitert wurde: Bemerkenswert für Schlechter und ist vor allem der Umstand, dass die „Aufnahme“ deutlich mache, wie die Anlage unmittelbar vor ihrer ersten staatlichen Sicherung von 1905 bis 1910 ausgesehen hat.

So sieht der vollständige Burgplan aus. Foto: Eric Sayer

Selbst für Rauch offenbaren die auf Transparentpapier mit Tusche gezeichneten Burgpläne neue Details zur Geschichte des historischen Bauwerks. Zum Beispiel einen Weinberg, der sich dem 190 mal 60 Zentimeter großen Papier zufolge offenbar südlich der Anlage befunden hat. „Es gab auf der Burg einst eine Wirtschaft, die Wein ausgeschenkt hat“, sagt Rauch – er vermutet, dass der Rebensaft direkt vor Ort angebaut wurde. „Die Burg war damals eine Wirtschaftseinheit“, ergänzt Schlechter.

Ein anderer Plan von 1978 zeigt, wie die Burg heute aussehen könnte, wenn damals andere Entscheidungen getroffen wären. Laut Rauch gab der damalige Landrat Gustav Adolf Held die „Dachdraufsicht und Nutzungsdarstellung“ in Auftrag. Demnach sei vorgesehen gewesen, das freie Gelände der ehemaligen Unterburg vollständig zu bebauen – unter anderem mit einem Hotel, Handwerksgebäuden und Gaststätten. „Der Plan ist ziemlich weit ausgearbeitet“, merkt Rauch an. Dass das Vorhaben nie realisiert wurde, habe sehr wahrscheinlich an den hohen Kosten gelegen, die der Bau mit sich gezogen hätte.

Laut dem Burgverwalter wurden alle Pläne bereits digitalisiert. In der Landesbibliothek fängt die Arbeit dagegen erst an: Schlechter schätzt, dass die Restaurierung der Burgpläne Monate dauern wird, bis die bei optimalen Bedingungen – eine Temperatur von 18 Grad und Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent bei gleichzeitigem Schutz vor Lichteinwirkung – gelagert werden können. Insgesamt befinden sich laut dem Bibliothekar rund 10.000 Einheiten in der Kartensammlung der Landeseinrichtung, wo die Kuseler Zeichnungen dauerhaft gesichert werden.