Einmal im Jahr feiert der Rentnerverein Theisbergstegen-Godelhausen das Kleebfest. Woher der Name stammt, welche Schulder dafür aufgestellt werden und wer grundsätzlich beim Rentnerverein mitmachen darf.

Am Sonntag, 7. Juli, ist es wieder soweit. Von 10 bis 18 Uhr findet die alljährliche Veranstaltung an der Rentnerklause statt. Diese liegt direkt an der früheren Kreisstraße zwischen Matzenbach-Eisenbach und Godelhausen, wo heute der Glan-Blies-Radweg verläuft.

Der Name Kleeb leitet sich von der Steinkohlengrube Kleeb ab, die im Jahr 1954 stillgelegt wurde. Bereits 1832 wurde durch die königliche Kreisregierung eine Veröffentlichung über diese Grube herausgegeben. Aus der Entdeckung von Kohlevorkommen resultierte der Bau der Grube. Nach ihrer Schließung diente das Gebäude noch als Verwaltungsgebäude der bisherigen Besitzer. Nun nutzt es der Rentnerverein. Dieser wurde am 4. November 1976 gegründet – damals hieß er nur Godelhausen – und erhielt von der Gemeinde Theisbergstegen den Auftrag, das Haus zu pflegen, instand zu halten und zu nutzen. Seitdem ist es mietfrei nutzbar für den Verein, der auch ein Vorkaufsrecht hat.

Es genügt, bald Rentner zu werden

Die Rentnerklause bietet im Innenbereich 35 Plätze. Im Außenbereich können mit Tischgarnituren mehr als 100 Gäste Platz nehmen. Durch den Einsatz des Rentnervereins wurde die Infrastruktur erheblich verbessert: Wasser-, Gas- und Stromanschlüsse wurden gelegt, eine Küche wurde eingebaut und das Inventar renoviert. Ziel des Vereins ist die Förderung von Kameradschaft, Geselligkeit, Freundschaften und Gemütlichkeit. Der Verein zählt derzeit 96 Mitglieder, die mehrheitlich aus der näheren Umgebung stammen. Mitglied kann werden, wer bereits Rentner ist oder bald in das Rentenalter kommt. Der Jahresbeitrag in Höhe von zehn Euro beinhaltet Kostenübernahmen bei Feiern und Ausflügen.

Für das Kleebfest am Sonntag wird die alte Kreisstraße als verkehrsberuhigte Zone mit Schildern versehen. Sollte sich dies als erfolgreich erweisen, wird dieses Vorgehen bei zukünftigen Festen beibehalten. Beim Kleebfest werden Speisen wie Spießbraten, Bratwürste, Kartoffelsalat sowie Bier vom Fass, Kuchen und Kaffee zu günstigen Preisen angeboten. Das Fest findet traditionell immer am ersten Sonntag im Juli statt.