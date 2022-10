Bernd Klinck aus Ulmet wird auch die nächsten fünf Jahre als Kreisjagdmeister fungieren. Er hat dieses Amt seit 2009 inne. Seine Stellvertretung wird ab April kommenden Jahres Jäger Jens Klink aus Eßweiler übernehmen. Beide wurden am Samstag in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel einstimmig von den Jägern des Landkreises gewählt.

Der Kreisjagdmeister ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kreisverwaltung Kusel und ist direkt dem Landrat unterstellt. Er ist sachverständiger Berater der Unteren Jagdbehörde, Vorsitzender im Jagdbeirat sowie im Prüfungsausschuss zur Abnahme der Jägerprüfung. Zudem ist er Bindeglied zwischen Jägern und Behörden und Ansprechpartner für die Bevölkerung. Wahlberechtigt für die Wahl des Kreisjagdmeisters, seines Stellvertreters und des Jagdbeirats sind Jagdscheininhaber aus dem Kreis Kusel sowie auswärtige Jagdpächter und Eigentümer von Eigenjagdbezirken, außerdem die Jagdgenossenschaften, denen all jene angehören, die Grundstücksflächen in einem Jagdbezirk einer Gemeinde haben.

Vertreter im Jagdbeirat

Als Vertreter für die Jagdpächter wurden in den Jagdbeirat gewählt: Klaus Hahn aus Schönenberg-Kübelberg sowie Karl Denzer aus Grumbach, ihre Stellvertreter sind respektive Michael Rietz aus Herschweiler-Pettersheim und Erhard Kannengießer aus Schönenberg-Kübelberg. Als Vertreter für die Jagdscheininhaber wurden in den Jagdbeirat gewählt: Christoph Ehrhardt aus Nußbach und Berthold Janz vom Zeinerhof (Langweiler). Die jeweiligen Stellvertreter sind Jochen Brühl aus Kappeln sowie Rainer von Mühlen aus Henschtal.