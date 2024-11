Traditionell schnürt der Pfälzer Turnerbund seine glitzernden Geschenke im November. Dem Appetitmacher „It’s Showtime“ in Rodalben folgt das „Rendezvous der Besten“ in Ludwigshafen. Dort werden die Rope Skipper des TV Waldmohr vertreten sein.

Als sich die knapp 700 meist weiblichen Athleten bei der Siegerehrung noch einmal dem Publikum präsentierten, gab es kein Halten mehr: Tosender Beifall und stehende Ovationen waren der Lohn für die zuvor dargebotenen Auftritte, die kreativen Choreografien und die insgesamt 44 sportlichen Darbietungen. Fast schon traditionell waren beide Veranstaltungstage in der TSR-Halle binnen weniger Tage ausverkauft. Insgesamt 2000 Zuschauer sind ein deutliches Statement – und ein Beleg dafür, dass die Turnvereine in der Südwestpfalz hervorragende Nachwuchsarbeit leisten.

Die „Magic Ropes“ erobern Platz drei

Das Starensemble des TV Dahn war zwar nicht am Start, aber auch die 22. Auflage der Veranstaltung „It's Showtime“ lebte von ihrer Kreativität und der perfekten Melange aus Tanz, Akrobatik und turnerischen Elementen. Diese Vielfalt übertrug sich auf die von den meisten Gruppen eigens für den Tag einstudierten Darbietungen, gespickt mit einigen Überraschungen.

Im Wettbewerb „Fitness/Aerobic/Rope Skipping“ gingen am Sonntag auch der TV Waldmohr und der TV Kusel an den Start. Während die „Magic Ropes“ aus Kusel mit ihrem Programm „Mamma Mia – Here We Jump Again“ auf dem dritten Platz landeten, holte sich das Team „Jump for Fun“ aus Waldmohr mit „Rocking Ropes“ den Sieg vor der Konkurrenz aus Böhl.

Info