Es darf wieder gefeiert werden. So wie am Samstagabend bei der italienischen Nacht auf dem Kochschen Markt mit Live-Musik von Tutto Musica. Und es darf wieder eingekauft werden. So wie am Freitag bis 22 Uhr in der Kuseler Innenstadt. Was die Einzelhändler davon hielten.

Wie immer zu den italienischen Nächten in Kusel war am Freitag ein Teil der Läden in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Die Ladeninhaber, die mitmachten, freuten sich über einen guten Zuspruch.

Pia Häring betreibt das wenige Meter von der Fußgängerzone gelegene Kleidergeschäft Yello Mode. Sie schenkte am Abend, als es noch angenehm warm war, den Passanten zur Erfrischung Proseco aus.

Prosecco von Yello Mode

Der Prosecco-Stand hat bei ihr schon Tradition. In früheren Jahren habe sie den Stand vor dem Laden auf der Straße aufgebaut. Da der Straßenabschnitt diesmal nicht gesperrt wurde, sei sie auf den Platz neben dem Laden ausgewichen. Üblicherweise ist Yello Mode über die Woche bis 18.30 Uhr geöffnet.

„Die längere Öffnungszeit wurde gut angenommen“, berichtet Häring. Das gegenüberliegende Geschäft Schuhhaus Fritz beteiligt sich laut Inhaber Jürgen Fritz schon seit Beginn der italienischen Nächte an den längeren Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Auch Fritz freute sich über einen guten Umsatz. Kunden seien auch aus dem Saarland oder dem Landkreis Kaiserslautern gekommen. Personen, die man sonst eher selten in seinem Laden sehe. Einige Festbesucher hätten die Gelegenheit zu einem Stadtbummel genutzt und auch die verschiedenen Läden aufgesucht.

30 Prozent auf Sommerware

Fritz startete seinen Sommerschlussverkauf. Er gewährt einen Preisnachlass von 30 Prozent für die Sommerware.

Auch der Welt-Laden in der Fußgängerzone war geöffnet. Die Kunden bediente Karola Kaiser-Franz. Das Lädchen habe viele Stammkunden. Zu den italienischen Nächten habe sie viele neue Gesichter gesehen. Die verlängerte Öffnungszeiten würden dazu beitragen, das Image der Stadt zu heben. Sie beklagt jedoch, dass die Attraktivität der Kreisstadt in den letzten Jahren nachgelassen habe. Viele Geschäfte seien aufgegeben worden, hätten keine Nachfolger gefunden. Sie stamme aus dem Kreis Kusel und habe einige Jahre im Saarland gelebt. Nach der Rückkehr sei sie richtig darüber erschrocken gewesen, wie sich die Kreisstadt verändert hat: „Die vielen Leerstände. Auch die Fußgängerzone ist in früheren Zeiten schöner geschmückt gewesen.“

Ursprung mit Personalengpass

Stefan Just vom Naturkostladen Ursprung beteiligte sich in diesem Jahr nicht an den verlängerten Öffnungszeiten. Sein Geschäft liegt in der Bahnhofstraße zwischen Verkehrskreisel und Fußgängerzone. Das letzte Male habe es in der Nachbarschaft noch das Sportgeschäft Lösch und eine Apotheke gegeben, die mitmachten. Jetzt wäre er der Einzige in dem Straßenabschnitt mit einer Abendöffnung gewesen. Daher hätte es sich nicht gelohnt, den Straßenabschnitt für den Straßenverkehr zu sperren. Da er zurzeit wegen Krankheit einen Personalengpass hat, habe er am Montag kurzfristig entschieden, nicht teilzunehmen.

Einkaufen unter der Bandiera d’Italia. Foto: Sayer

Michael Schlicher nutzte mit seiner Ehefrau die italienischen Nächte, um am späten Abend einkaufen zu können. Er freute sich über die verlängerten Öffnungszeiten, so dass er in aller Ruhe habe einkaufen können. Er unterstütze damit bewusst die hiesigen Geschäftsleute: „Wegen Corona haben sie bestimmt gelitten und die Kundschaft ist auf das Internet ausgewichen.“ Bedauerlich sei aber, dass nur eine geringe Anzahl an Geschäfte länger geöffnet gehabt habe, meinte er.