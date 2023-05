Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pfälzische Tischtennisverband hat am Mittwoch beschlossen, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Dafür gibt es teils Kritik. Denn die Infektionszahlen sind auf einem Rekordstand. Aber es gibt auch Spieler, die sich schlichtweg über die zurückgewonnene Normalität freuen. Auf und ab geht es in der Gedankenwelt der Vereine, was eine Umfrage zeigt.

„Ich persönlich hätte eine Saisonunterbrechung bis Ende Februar für sinnvoll gehalten und nicht auf dem zu erwartenden Höhepunkt der Infektionszahlen die Saison fortgeführt“,