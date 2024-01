Wieder einmal brachte die Band Waiting for Frank am Samstag irisches Lebensgefühl ins Auswanderermuseum in Oberalben. Diesmal musste die Gruppe allerdings ohne ihren Namensgeber auskommen.

Die Band Waiting for Frank, die von der hessischen Bergstraße stammt und seit 2002 existiert, gastierte am Samstag beim Irischen Abend im Oberalber Auswanderermuseum – wie immer seit fast zwei Jahrzehnten am zweiten Samstag des Jahres. Ihren Bandnamen hatten die Musiker einst gewählt, da sie bei den Proben häufig auf den sich verspätenden Gitarristen Frank Schork warten mussten. Schork, der unfreiwillige Namensgeber, fehlte am Samstagabend zum ersten Mal, sodass Waiting for Frank mit Armin Steigler, Marco Schilling, André Clemens und Helmut Lerchl lediglich als Quartett auftrat. Obwohl nicht ganz so viele Besucher zu dem Konzert kamen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war, dürfte der Museumsförderverein mit dem Zuspruch zufrieden gewesen sein. Nur wenige Sitzplätze blieben unbesetzt.

Der Irische Abend, zu dem passenderweise Guinness-Bier und Whiskey ausgeschenkt wurden, gehört zu den fünf festen Terminen des Museums im Jahr. Waiting for Frank spielte Lieder, die sich mit dem Land des Regenbogens beziehungsweise der Grünen Insel, wie Irland gerne genannt wird, beschäftigen. Durch die Musik stellen die Herren eine besondere Nähe zu den „atemberaubenden Küstenlandschaften“, den „sanften grünen Wiesen“ , den „steil abfallenden Kliffs“ und den „urtümlichen Pubs“, her – alles Merkmale des Landes, die die Band auf ihrer Website anführt.