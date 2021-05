Im Impfzentrum auf dem Windhof sind in der vergangenen Woche 2073 Impfungen vorgenommen worden; davon 1081 Erstimpfungen. Die Gesamtzahl der Impfungen steigt hier auf 17.705 Erst- und 9152 Zweitimpfungen – insgesamt also 26.857 Impfungen.

Die Anzahl der Erstimpfungen durch Hausärzte im Kreis hat sich in der zurückliegenden Woche auf 7875 erhöht. Gerechnet auf die Gesamteinwohnerzahl ist dies eine Quote von 11,21 Prozent. Damit liegt Kusel unter dem Landesschnitt von 11,96 Prozent. Die Anzahl der Zweitimpfungen hat sich im selben Zeitraum auf 1182 erhöht. Die Quote von 1,68 Prozent liegt über dem Landesschnitt von 1,64 Prozent. Laut neuesten Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung beteiligen sich im Kreis Kusel 34 Haus- und vier Facharztpraxen an den Impfungen. 96 Prozent der Impfungen seien von den Hausärzten verabreicht worden.