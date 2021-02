In der Saarpfalz sinkt die Zahl der Corona-Infektionen weiter. Stand Montag, 15 Uhr, gab das Homburger Gesundheitsamt für das Gebiet des Saarpfalz-Kreises eine Inzidenzzahl von 38,08 an, nach 43,6 am Sonntag. Dieser Wert bezeichnet die Anzahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es ist die derzeit niedrigste Zahl im Saarland.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Saarpfalz-Kreis 3171 Menschen mit Covid-19 angesteckt. 3001 gelten als genesen, 90 sind an oder mit Covid-19 gestorben, 80 aktuell infiziert. Im Vergleich zum Sonntag gab es im Saarpfalz-Kreis zwei neue Corona-Infektionen, eine in Blieskastel und eine in St. Ingbert.

Im Landkreis Neunkirchen lag die Inzidenzzahl Stand 15. Februar bei 100,4 und im Kreis St. Wendel bei 77,01.

Für den Kreis Birkenfeld gab das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt die Inzidenzzahl von 81,5 an. Angehörige der US-Streitkräfte sind dabei nicht eingerechnet. Der Kreis Bad Kreuznach meldete am Montagnachmittag eine Inzidenzzahl von 44,2, im Kreis Kaiserslautern lag sie zum gleichen Zeitpunkt laut Landesamt bei 16,9.