Am Sonntag hat das Gesundheitsamt für den Landkreis Kusel zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Samstag keine.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen siebe Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 15,7. Unter Berücksichtigung der gemeldeten Mitglieder der US- Streitkräfte 14,8. Aktuell sind 37 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 12 in der VG Oberes Glantal, 13 in der VG Kusel-Altenglan und 12 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Am Wochenende wurde neun Personen aus der Quarantäne entlassen.