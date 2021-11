Am Samstag fünf, am Sonntag 17 Neuinfektionen – der Corona-Inzidenzwert ist am Wochenende im Landkreis Kusel auf 215 angestiegen. Bezogen auf 100.000 Einwohner haben sich damit in den vergangenen sieben Tagen 215 Menschen mit dem Virus infiziert. Aktuell sind dem Gesundheitsamt 310 aktuelle Infektionsfälle bekannt. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in der Westpfalz beträgt 6,29 Prozent. Damit rückt der Landkreis am Montag in Alarmstufe zwei auf, was in vielen Bereichen zu verschärften Regeln führt.