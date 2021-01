Die Corona-Zahlen im Kreis Kusel sinken weiter: Drei Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung am Montagnachmittag, alle aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel steigt damit auf 1439. Die 158 aktiven Infektionsfälle sind folgendermaßen verteilt: 51 im Oberen Glantal, 44 in der VG Kusel-Altenglan, 63 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als Genesen gelten 1231 Personen, das sind fünf mehr als am Vortag. 50 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Der Inzidenzwert, die in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle auf 100.000 Einwohner berechnet, beträgt 59,8. Würden die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte einbezogen, läge er bei 56,6. Am Sonntag lag er bei 66,9 (63,4).