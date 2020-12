Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch 16 Neuinfektionen gemeldet, allein sieben davon in der Stadt Kusel. Ob es sich dabei um Positivtests aus der Afa handelt, ließ sich am Mittwochabend nicht mehr herausfinden. Dort war nach zwei Positivtests am Montag erneut ein Wohngebäude vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden, alle Bewohner waren am Dienstag getestet worden.

Die Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, ist auf 86,9 gefallen – würden die im Landkreis wohnenden US-Streitkräfte und ihre Angehörigen in die Berechnung einbezogen, läge die Inzidenz bei 82,2.

Seit Beginn der Pandemie Mitte März registriert das Gesundheitsamt 1224 Infektionsfälle im Kreis Kusel, von denen seither 931 als genesen aus der Quarantäne entlassen sind. Aktuell gibt es laut Kreisverwaltung 249 aktive Infektionsfälle. 44 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.