Nur zwei gemeldete Neuinfektionen – eine am Samstag, eine am Sonntag – meldet das Gesundheitsamt für das Wochenende für den Landkreis Kusel. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist auf 19,9 gefallen. Werden die Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigt, liegt er nur bei 18,9. Aktuell gibt es 67 aktive Infektionsfälle im Landkreis: 29 in der VG Oberes Glantal, 26 in Kusel-Altenglan, zwölf in Lauterecken-Wolfstein. 58 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Eine mutierte Form der Virus-Erkrankung ist bislang nicht nachgewiesen worden.