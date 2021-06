Erstmals seit September 2020 ist im Kreis Kusel die Inzidenz wieder auf null. In den vergangenen sieben Tagen gab es keinen neuen Coronafall. Aktuell sind noch 13 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: fünf in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, fünf in der VG Kusel-Altenglan und drei in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 2144 Personen. 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.