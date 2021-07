Auch am Freitag ist keine Corona-Neuinfektion im Landkreis hinzugekommen. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz unter Berücksichtigung der hier lebenden US-Militärangehörigen bleibt damit weiterhin bei 1,3.

Bei der am Freitag veranstalteten zweiten Corona-Sonderimpfung, zu der Ungeimpfte ohne Terminvereinbarung ins Impfzentrum auf dem Windhof kommen konnten, haben sich 74 Menschen beteiligt. Das hat Impfkoordinatorin Miriam Sommer nach den vier Stunden mitgeteilt.

Am Dienstag ist erstmals der Impfbus des Landes auch im Kreis Kusel unterwegs. Den können ebenfalls Ungeimpfte ohne Termin aufsuchen. Er steht von 8 bis 12 Uhr am Penny in Lauterecken und von 14 bis 18 Uhr am Wasgau in Lauterecken.